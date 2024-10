Wechsel in der Geschäftsleitung: Zeitenwende bei Hama

Knapp über 100 Jahre ist das Unternehmen alt, nun kommt es beim Zubehörhersteller Hama aus Monheim zu einer echten Zeitenwende. Das liegt nicht nur daran, dass die Firma eine neue Geschäftsleitung bekommt. Nein, die Zusammensetzung der neuen Führung ist für Hama ebenfalls besonders.

1923 wurde das Unternehmen in Dresden gegründet, nach dem Zweiten Weltkrieg zog Hama nach Monheim. Während all dieser Zeit war immer ein Mitglied der Gründerfamilie in der Geschäftsführung vertreten. Doch das ändert sich im kommenden Jahr, wenn Christoph Thomas ab Beginn des kommenden Jahres aus der Geschäftsleitung ausscheidet. Das verkündete der Unternehmenschef bei der Betriebsversammlung Ende Oktober. Seit 1993 war er Geschäftsführer von Hama.

Christian Sokcevic übernimmt Vorsitz der Geschäftsleitung bei Hama in Monheim

„Ein Unternehmen, das für mich nicht nur eine Arbeitsstätte war, sondern auch ein wesentlicher Teil meines Lebens“, lässt er sich in einer Pressemitteilung zitieren. „Als Gründerenkel war es mir eine Ehre, das Vermächtnis meiner Familie zusammen mit meinem Vater, meinem Onkel Rudolph und vielen weiteren großartigen Menschen fortzuführen und es durch all die Herausforderungen und Erfolge der letzten Jahrzehnte zu leiten. Doch alles hat seine Zeit und es ist der Moment gekommen, das Zepter an die nächste Generation zu übergeben.“

Christian Sokcevic wird neuer Leiter der Geschäftsführung bei Hama.

Im Januar 2025 wird nun Geschäftsführer Christian Sokcevic den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen und die bisherigen Prokuristen Roland Handschiegel und Michael List zu weiteren Geschäftsführern berufen. Die Prokuristen Maximilian Bartl und Thomas Kopp bleiben bis zum ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben Mitte des nächsten Jahres Teil der Geschäftsleitung.

Hama-Seniorchef Rudolph Hanke starb im Mai 2024

Das Unternehmen sieht sich für die Zukunft gut aufgestellt, bereits 2015 wurden zwei Stiftungen ins Leben gerufen. Diese sollen den Fortbestand des Unternehmens sichern. Der Erhalt der rund 1500 Arbeitsplätze in Monheim stehe im Mittelpunkt, teilt Hama mit.

Es ist nicht die erste Zäsur für das Unternehmen in diesem Jahr. Erst im Mai dieses Jahres starb Seniorchef Rudoph Hanke im Alter von 86 Jahren. Er war der Sohn des Firmengründers Martin Hanke. Dessen Enkel Christoph Thomas bleibt dem Unternehmen zumindest in anderer Funktion erhalten. So wechselt er in den neu geschaffenen Beirat der Firma. Außerdem bleibt er Vorstand der „Adolf und Christoph Thomas“-Familienstiftung.