Zeugenaufruf nach Unfallflucht: Schwarzer BMW beschädigt

Ein Unbekannter hat am Samstag ein Auto im Vorbeifahren geschrammt und dann Unfallflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, parkte der schwarze BMW 118i von 9.45 bis 16.15 Uhr in der Hauptstraße 44 in Rain. Die unbekannte Person touchierte mit ihrem Wagen wohl den abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

An dem geparkten Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09090 / 7007-0. (AZ)