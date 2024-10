Zeugen zu Unfallhergang in Donauwörth gesucht

In Donauwörth hat sich am Freitag ein Unfall ereignet, zu dessen Vorgang noch Zeugen gesucht werden. Gegen 9.50 Uhr fuhr eine Autofahrerin aus der Richtung des Automarkts Donauwörth auf die Rainer Straße und bog nach rechts in Richtung Ampel ab. Kurze Zeit später kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem weiteren Fahrzeug. Das zweite Auto fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern, obwohl dieser laut der Autofahrerin erheblich an der Beifahrerseite zu sehen war. Wie sich der Unfall genau abspielte, konnte bislang nicht geklärt werden. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/70667-0 entgegen. (AZ)

