Zeugin verhindert Unfallflucht in Wemding

Eine aufmerksame Zeugin hat am Donnerstag eine Unfallflucht in Wemding vereitelt. Um 11.10 Uhr beobachtete sie, wie eine zunächst unbekannte Autofahrerin während des Einparkens am Marktplatz gegen einen nebenan geparkten roten Skoda prallte. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Nach dem Unfall stieg die Verursacherin aus dem Wagen und entfernte sich zu Fuß. Von der Zeugin verständigte Polizeibeamte konnten wenig später eine 78-Jährige ermitteln. Die Frau wurde wegen des Verdachts auf Unfallflucht angezeigt. (AZ)