Spende IWC-Donauwörth an Freiwillige Feuerwehr Zirgesheim

Der Inner-Wheel-Club Donauwörth, vertreten durch die Präsidentin Gizela Jochim und der Sekretärin Lilo Schramm, spenden der Freiwilligen Feuerwehr Zirgesheim einen Betrag von 1000 Euro. Der Betrag ist für die Jugendgruppe bestimmt. Inner-Wheel ist eine der größten Frauen-Service Organisationen weltweit. Die Ziele sind: „Echte Freundschaft zu pflegen, zum Dienst am nächsten aufzurufen und internationale Verständigung zu fördern“. Beim Donauwörther Club liegt der Fokus in diesem Jahr bei Kinder- und Jugend- Projektförderung, denn Kinder sind unsere Zukunft! Mit dieser Spende an die Jugendfeuerwehr Zirgesheim, sagte die Präsidentin, soll das Engagement der Jugend gefördert und die ehrenamtliche Nachwuchsarbeit gewürdigt werden. So können wir sicher sein, das auch in Zukunft bei Notsituationen geholfen werden kann! (AZ)

