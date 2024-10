Strecke Donauwörth-Augsburg: Arverio kündigt Zugausfälle am 5. November an

Zwischen Donauwörth und Augsburg fallen am 5. November in den Nachtstunden Züge aus. Als Grund gibt das Eisenbahnunternehmen Arverio in einer Mitteilung Instandhaltungsarbeiten der DB InfraGO an. Laut Plan fallen die Verbindungen um 20.59 Uhr sowie um 22.59 Uhr aus. Das Unternehmen rät Fahrgästen, auf frühere oder spätere Verbindungen auszuweichen. Die Gegenrichtung sei nicht betroffen. (AZ)

