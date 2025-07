Feuerwehr Riedlingen übergibt Spende an Zusum

Die Freiwillige Feuerwehr Riedlingen hat bei ihrer diesjährigen Christbaumsammelaktion eine beeindruckende Spendenbereitschaft festgestellt. Über die Erwartungen hinaus konnten die engagierten Helfer eine Summe von 2500 Euro bei den Riedlinger Bürgern sammeln, die nun den Hochwassergeschädigten im Nachbarort Zusum zugutekommt. Die Aktion, bei der die Feuerwehrleute die ausgedienten Christbäume einsammelten, wurde von der Gemeinschaft äußerst positiv aufgenommen. Viele Bürgerinnen und Bürger zeigten sich großzügig, um den Menschen in Zusum in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Die Feuerwehrkameraden sind überwältigt von der hohen Spendenbereitschaft und danken allen, die sich beteiligt haben. Es ist schön zu sehen, wie viel Solidarität und Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft herrscht. Die gesammelten Gelder wurden nun an die Betroffen weitergeleitet, um die Hochwassergeschädigten bei der Wiederherstellung ihrer Lebensgrundlagen zu unterstützen. Die Freiwillige Feuerwehr Riedlingen bedankt sich herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern und freut sich, auch in Zukunft für die Gemeinschaft da zu sein.

