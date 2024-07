Zwei Jahre harte Arbeit: 22. Jahrgang des Telekolleg MultiMedial feiert Abschluss

Im November 2022 startete an der Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth der 22. Lehrgang des Telekolleg MultiMedial. Unter den Obstbäumen der Hans-Leipelt-Schule konnte Kolleggruppenleiterin Martina Wenzel zusammen mit der Schulleiterin der Hans-Leipelt-Schule Anja Heßlinger am 6. Juli nun ihren stolzen Absolventinnen und Absolventen die lang ersehnten Zeugnisse der Fachhochschulreife überreichen.

Den besten Durchschnitt erreichte Roman Leberle. Der Abschluss wurde gemeinsam mit den Lehrkräften bei einer feierlichen Zeugnisverleihung und Abschlussfeier sowie einem sich anschließenden Essen gefeiert. Das Lehrangebot im Telekolleg besteht aus regelmäßigem Unterricht in Präsenz und selbstorganisiertem Lernen. Hierzu besuchten die Telekollegiaten regelmäßig samstags den Kollegtagsunterricht an der FOS/BOS Donauwörth, um sich auf die Feststellungsprüfungen in allen Schulfächern gemäß der besuchten Ausbildungsrichtung vorzubereiten.

Zwei Jahre harte Arbeit liegt hinter dem 22. Telekolleg-MultiMedia Jahrgang in Donauwörth

Der Lernstoff wurde selbständig zu Hause nachbereitet und durch Lernmaterialien und Sendungen vertieft und gefestigt. Die Geschichte jeder Teilnehmerin und jedes Teilnehmers könnte nicht unterschiedlicher sein, doch ein gemeinsames Merkmal hat sie zum Erfolg geführt: Durchhaltevermögen. Dieser Bildungsweg kann neben Beruf und Familie nur mit viel Selbstdisziplin, Eigenverantwortung und Fleiß gemeistert werden, wie die Schule in einer Pressemitteilung betont. Den Preis für zwei Jahre harte Arbeit mit dazugehörigen Prüfungen halten die Absolventen in Form der Fachhochschulreife nun endlich in ihren Händen.

Eine schöne Zeit voller Hochs und Tiefs, ein Gefühl Zusammengehörens ist zu Ende. Was nun bleibt, sind wertvolle Erfahrungen, fachliche und persönliche Weiterentwicklung und schöne Erinnerungen. Am Ende sind sich die Absolventen einig: „Die Zeit am Telekolleg war eine bereichernde Zeit und sie würden das Telekolleg jederzeit wieder besuchen.“ Das Telekolleg wird veranstaltet von den Bildungs- und Kultusministerien von Bayern und Brandenburg und Rheinland-Pfalz sowie dem Bayerischen Rundfunk. Informationen sind unter www.telekolleg.de zu finden. (AZ)