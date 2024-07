Diebe machen am Bahnhof aus zwei Fahrrädern eines

Dreister geht es wohl kaum: Zwei Jugendliche haben im Bereich des Fahrradabstellplatzes am Donauwörther Bahnhof auf ungewöhnliche Weise ein Fahrrad erbeutet. Sie bauten sich mit handwerklichem Geschick aus zwei unterschiedlich gesicherten Rädern kurzerhand ein Fahrrad zusammen.

Die Täter gingen laut Polizei am Donnerstag gegen 18.40 Uhr so vor: Sie demontierten von einem Mountainbike, das am Rahmen mit einem Schloss gesichert war, das Vorderrad. Dieses montierten sich an ein daneben stehendes Gefährt gleicher Bauart, das nur am Vorderrad mit dem Fahrradständer verbunden war. Damit hatte das Duo, das Zeugen zufolge schätzungsweise 13 Jahre alt ist und dunkle Oberbekleidung trug, ein „neues“ Zweirad. Die mit dem Ständer verbundenen Teile blieben zurück.

Die Beute hat einen Wert von rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)