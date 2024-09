Unfallfluchten auf Parkplätzen von Getränkemarkt und Supermarkt

Bei der Polizeiinspektion Rain haben sich am Mittwoch zwei Fahrzeugbesitzer gemeldet, die Opfer von Unfallfluchten sind. Gegen 15 Uhr ist eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Münchner Straße gegen einen VW-Bus geprallt. Der Schaden an diesem beträgt rund 1500 Euro.

Gegen 18 Uhr stieß jemand mit seinem Wagen auf dem Supermarktparkplatz im Heiliggeistmühlweg gegen einen Audi A3. An diesem wurden der Radkasten, die Felge und die Heckstoßstange in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)