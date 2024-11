Zweiradfahrerin stößt bei Unfall in Donauwörth mit Autofahrer zusammen

In der Donauwörther Bahnhofstraße ist es am Montag zu einem Unfall gekommen. Um 13.45 Uhr fuhr eine 16-jährige Jugendliche mit ihrem Kleinkraftrad in Richtung Ortsausgang. Auf Höhe eines Hotels wollte ein 60-jähriger Autofahrer vorwärts aus einer Querparkfläche ausfahren. Bei dem folgenden Zusammenprall flog die 16-Jährige von ihrem Zweirad und landete auf dem Asphalt.

Sie erklärte dem Autofahrer zunächst, unverletzt geblieben zu sein. Rund zwei Stunden später kam sie laut Polizei jedoch mit diversen Verletzungen in die Notaufnahme der Donau-Ries-Klinik. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 10.000 Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung gegen den 60-Jährigen eingeleitet. (AZ)