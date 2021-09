Schöne heile Welt? Was die Parteien den Familien in Deutschland versprechen

Klimawandel, Pandemien, Kriege – angesichts künftiger Entwicklungen und Krisen fragen sich Familien: Wie soll das noch alles gehen? Was die Parteien Familien nach der Wahl bieten wollen.

Julian und Megan führen das Leben einer Mittelschichtsfamilie wie aus dem Bilderbuch. Beide haben eine gute Ausbildung, ein solides Einkommen, ein eigenes Haus mit kleinem Garten in einem Vorort von Tübingen. Papa Julian arbeitet als Laborarzt in einem Krankenhaus, Mama Megan kümmert sich um den dreijährigen Sohn und jobbt nebenbei im Mütter- und Familienzentrum im Nachbarort. Und Samuel hat heute seinen ersten Tag zur Eingewöhnung im Waldkindergarten.