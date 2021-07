Corona

Familienurlaub in der Pandemie: Kann das klappen?

Viele Familien warten seit Monaten sehnsüchtig auf ein bisschen Erholung am Strand. Die Buchungszahlen sind hoch, in beliebten Regionen ist es schwer, kurzfristiges noch ein bezahlbares Angebot zu finden.

Plus In Bayern beginnen die Ferien. Gerade Familien wünschen sich nach anstrengenden Monaten einen entspannten Urlaub. Wohin es sie zieht und wann Kinder in Quarantäne müssen.

Von Stephanie Sartor

Knappe acht Stunden dauert sie, die Fahrt in den Süden. Nach Italien. Ans Meer. Jürgen Drexel aus Münsterhausen im Landkreis Günzburg wird mit seiner Familie die kommenden zweieinhalb Wochen auf einem Campingplatz in Cavallino verbringen, einem Örtchen an der italienischen Adria, nicht weit von Venedig entfernt. „Das ist schon fast unser zweites Zuhause“, sagt Drexel. Vor 21 Jahren fuhr er das erste Mal mit seiner Frau dorthin, mittlerweile sind auch immer die beiden Kinder, 11 und 17, dabei. Drexel kennt den Campingplatz wie seine Westentasche – und doch ist vieles anders geworden, seit die Pandemie nicht nur das Leben der Menschen, sondern eben auch ihren Urlaub durcheinandergewirbelt hat.

