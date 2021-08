Schwanger in der Pandemie: Was, wenn ich mich anstecke?

Plus Impfen oder nicht impfen? Viele werdende Mütter sind verunsichert. Doch Ärzte warnen: Eine Corona-Erkrankung kann im Ernstfall zu Komplikationen führen. Ein Blick in die Statistik bestätigt das.

Wenn im eigenen Bauch ein neues, zartes Leben heranwächst, mischt sich bei vielen werdenden Müttern derzeit zu großer Freude auch Sorge. Darüber, in der Corona-Pandemie ein Kind auf die Welt zu bringen. Sich und das Baby mit dem Virus zu infizieren. Oder darüber, was eine Infektion bei ihrem Kind im schlimmsten Falle anrichten könnte.