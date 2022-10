Heiraten in Krisenzeiten: "Bist du wahnsinnig, so viel für die Hochzeit auszugeben?"

Plus Opulent oder schlicht? Sparsam oder spendabel? Wie Paare in diesem Jahr mit der Finanzierung ihrer Hochzeit umgehen, berichten eine Braut, eine Tortenbäckerin und eine Hochzeitsplanerin.

Essen und Getränke für eine ganze Party-Gesellschaft, mehrstöckige Torte, Hochzeitskleid. Heiraten kann teuer werden. Dazu kommt: Auch vor dem schönsten Tag im Leben machen aktuelle Krisen wie Pandemie oder Krieg nicht halt. Wie sehen das die Betroffenen? Wie viel wollen sie ausgeben? Wir haben mit einem jungen Paar gesprochen, das mitten in den Hochzeitsplanungen steckt. Eine Hochzeitsplanerin hat uns außerdem erklärt, worauf man verzichten kann. Und eine Konditorin, die Hochzeitstorten backt, verrät, wie ihre Kundinnen und Kunden auf die Krisen reagieren.