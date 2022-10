Wenn Frauen ihren Liebsten einen Heiratsantrag machen

Klischeemäßig ist es der Mann, der seiner Partnerin einen Heiratsantrag macht. Drei Frauen erzählen, wie sie den Antrag selbst in die Hand genommen haben – und wie sie zu Geschlechterrollen stehen.

Eine Frau, die einen Heiratsantrag macht? Das ist für viele – Frauen wie Männer – erst einmal ein ungewöhnlicher Gedanke. Denn egal, wie gleichberechtigt zwei Menschen in einer Beziehung sonst sind, ist doch für viele die große Frage klar Männersache. Doch manchmal sind es dann doch die Frauen, die um die Hand ihres Partners oder ihrer Partnerin anhalten. Drei von ihnen erzählen, wie sie ihren Antrag geplant haben und was sie als Frauen, die fragen, erlebt haben.