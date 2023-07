Interview

vor 58 Min.

Wie erziehe ich mein Kind ohne Religion, aber trotzdem werteorientiert?

Plus Welche Folgen hat es, wenn immer weniger Kinder getauft sind? Und woher beziehen Eltern, Kinder und die Gesellschaft ihre Werte? Ulrike von Chossy ist Humanistin und gibt Rat.

Von Anika Zidar

Frau von Chossy, immer mehr Eltern entscheiden sich heute gegen eine Taufe, ihr Nachwuchs bleibt dann meist ohne Religion. Wie wirkt sich das auf die Kinder aus?



Ulrike von Chossy: Man sieht es bereits in großen Städten: Glauben wenige Menschen an Gott, ist Religion in der Gesellschaft nicht der richtige Träger für Moral. Gläubige gehen davon aus, dass Werte durch religiöse Schriften wie Bibel, Koran oder Thora gesetzt sind. Ohne Religion wird jedoch irrelevant, was Gott wünscht. Glaubt ein Kind nicht an ihn, hat es keinen Grund, sich an seine Regeln zu halten.

Wie kann man Kindern auch ohne Gott vermitteln, dass Werte wichtig sind?



von Chossy: Wir Humanisten gehen davon aus, dass bestimmte Werte zum Zusammenleben im Menschen veranlagt sind. Es gibt gewisse Instinkte, sich entsprechend zu verhalten, weil soziale Wesen besser im Leben zurechtkommen. Jede Gesellschaft muss im Diskurs aushandeln, welche Werte gelten. Kinder erlernen diese durch Nachahmung und in der Auseinandersetzung darüber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen