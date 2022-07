Warum es wichtig ist, dass Kinder auch in Smartphone-Zeiten Handschrift lernen

Plus Wozu noch Notizblöcke, wenn es Handys gibt? Eine Auswirkung der Corona-Pandemie ist, dass Kinder schlechter mit der Hand schreiben können. Dabei ist das sehr wichtig.

Das Smartphone hat viele Geräte nahezu überflüssig werden lassen: Wecker, Taschenrechner, Digitalkamera. Und: den Notizblock. Wo früher jeder zu Stift und Papier griff, tippen heute die meisten in ihr Smartphone. Das hat Folgen, vor allem für Schülerinnen und Schüler. Sie können im Schnitt immer schlechter schreiben, besonders die Buben, wie die aktuelle Step-Studie ergab. Stellt sich die Frage: Ist das so schlimm?