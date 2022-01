Sechs Menschen aus der Region erzählen, was Herkunft für sie bedeutet

Plus Wie wichtig ist unsere Herkunft heute noch? Wo begegnet sie uns im Alltag? Und was ist wichtiger: Herkunft oder Zukunft? Wir haben Menschen gefragt, die es wissen.

Unsere Eltern können wir uns nicht aussuchen. Ebensowenig, wann und wo wir geboren werden. Die Geburt ist damit der erste große Zufall – mit weitreichenden Folgen für unser Leben. Doch welche Rolle spielt die Herkunft im Alltag heute noch? Und was bedeutet sie? Antworten geben sechs Menschen aus der Region, die es wissen müssen: Eine Knigge-Trainerin mit Familienwappen, ein Fußballprofi aus Island und ein echter Prinz. Aber auch eine junge Frau, die als Baby adoptiert wurde, eine Gastarbeiter-Enkelin, die die Geschichte ihrer Großeltern erforscht hat und ein Mann, der mit seiner Herkunft Geld verdient, kommen zu Wort.