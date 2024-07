Kleinkaliberschützen Harthausen-Paar feiern ihr Jubiläum

Die Kleinkaliber-Schützen Harthausen-Paar blicken auf 100 Jahre Vereinsgeschichte zurück. Der heutige Verein besteht ursprünglich jedoch aus zwei eigenständigen Schützenvereinen.

Am 6. Januar 1924 wurde die „Feuer-Kleinkaliber-Schützengesellschaft Harthausen“, unter Schützenmeister Josef Rothenfußer, ins Leben gerufen. Dies geschah beim Schützenverein „Edelweis Paar“ im März 1924 durch Schützenmeister Josef Gröbel.

1925 errichtete Harthausen sein erstes Schützenhaus direkt an der Paar, welches bereits vier Jahre später, mittels Ochsengespanns, auf den Spielberg verlegt wurde. Neun Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges feierten die Harthauser die Einweihung ihres neuen Schützenheims.

Kleinkaiberschützen Harthausen-Paar haben viele Erfolge

Georg Trübenbacher übernahm im Jahr 1968 die Führung des Vereins. Unter dem stellvertretenden Schützenmeister Johann Späth wurde ein Anbau mit sechs Luftgewehrständen erbaut. 1972 gewann Johann Späth beim Oktoberfestschießen und errang den Titel „Landeschützenkönig“.

Im Jahr 1974 war es dann so weit und die beiden Schützenvereine schlossen sich zusammen. Seitdem repräsentieren sie gemeinsam die „Kleinkaliber-Schützengesellschaft Harthausen-Paar e.V.“ Unter der Führung des Schützenmeisters Paul Nefzger wurde 1978 die KK-Anlage mit vier Seilzugständen errichtet. Von 2005 bis 2007 wurde das, bis heute bestehende, Schützenheim mit 13 Luftgewehrständen gebaut. Seit 2011 wurde es um fünf elektronische 50-Meter Kleinkaliberstände erweitert. Die Luftgewehrstände wurden im Jahr 2018 durch elektronische Stände modernisiert.

In den letzten Jahren hatten die Schützen von „KK-SG Harthausen-Paar“ viele Erfolge zu verbuchen. Im Jahr 2023 hat die erste Luftgewehr-Mannschaft letztlich den Aufstieg in die Bezirksoberliga geschafft.

Jubiläumsfest in Paar-Harthausen am 21. Juli 2024: Programm

Das Jubiläum wird gefeiert. Die 100-Jahrfeier findet am Sonntag, 21. Juli, statt. Sie beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der St. Johannes Baptist-Kirche in Paar. Anschließend gibt es einen Festumzug durch Paar und Harthausen in das Schützenheim am Spielberg. Dort findet ab circa 12 Uhr das gemeinsame Mittagessen statt, gefolgt von Kaffee und Kuchen. Die Bevölkerung von Paar und Harthausen, sowie alle Orts- und Schützenvereine aus dem Stadtgebiet sind eingeladen, dem Fest beizuwohnen. (AZ)