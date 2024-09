Merchinger Veteranenverein feiert 150-jähriges Bestehen

Als 1868 die allgemeine Wehrpflicht in Bayern konsequent umgesetzt wurde und nach dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges gab es einen regelrechten Boom bei den Veteranenvereinen. Die Mitglieder mussten damals alle bei der bayerischen Armee gemeldet sein – so auch in Merching, wo die Gründung 1874 ein großes Fest gewesen sein muss. Davon zeugen alte Dokumenten, die Mitglied Christian Schramm in den Archiven gefunden hat.

