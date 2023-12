56 Krippen sind im Meringer Pfarrzentrum zu sehen

Bis 17. Dezember hat die Krippenausstellung in Mering geöffnet. Die jüngste Teilnehmerin ist zwei Jahre, der älteste Teilnehmer bereits 87 Jahre alt.

Krippen gehören zu Weihnachtszeit dazu. Sie veranschaulichend das Geschehen um die Geburt Jesu Christi und werden deshalb gerne in Kirchen, aber auch in Privathäusern aufgestellt. Seit 1992 organisieren die Krippenfreunde Mering alle zwei Jahre eine Krippenausstellung. Nach fünf Jahren Pause eröffnete Siegfried Oswald als Vorsitzender jetzt wieder eine einwöchige Schau im Obergeschoss des Pfarrzentrums Mering.

Pfa rrer Florian Markter bastelt selbst gerade an einer Krippe

Pfarrer Florian Markter freute sich, die Ausstellung unter dem Titel „Sehen, staunen und erleben!“ mit dem Goldenen Schlüssel eröffnen zu dürfen. Er weiß, wie viel Arbeit und Energie nötig ist, weil er selbst mit dem Bau einer orientalischen Krippe beschäftigt ist, die er in zwei Jahren präsentieren möchte. Die Music Kids der Kolpingkapelle umrahmten die Eröffnung mit mehreren Weihnachtsliedern. Der Frauenbund sorgte mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl.

31 Bilder Krippenausstellung in Mering eröffnet Foto: Heike Scherer

Krippen und weihnachtliche Objekte in verschiedenen Größen und Materialien sind in Mering ausgestellt. Es gibt Miniaturkrippen von Roswitha Lackinger, Joseph Bernhard, Berta Dosch und Claudia Triesinger. Eine Krippe mit braunen Tonfiguren stellt Annelies Nowak aus Merching aus. Von Antonie Bradl stammt die Heilige Familie in Wachs und Gundi Asanger brachte ein Neapolitanisches Christkind zur Ausstellung. Auch die Organisatoren Alfred Merk und Siegfried Oswald haben eigene Krippen beigesteuert und freuen sich, dass die Ausstellung doch noch stattfinden konnte. „Erst nach dem dritten Aufruf meldeten sich genügend Privatpersonen bei uns. Ich selbst habe meine Dreizinnenkrippe im Jahr 2021 zu 65 Jahre alten Figuren angefertigt. Das Besondere ist, dass alle Figuren von vorne zu sehen sind“, verriet Oswald begeistert.

Viele Stunden wurden die Krippen in Mering aufgebaut

Für die Ausstellung wurden die Tische bereits am Donnerstag aufgestellt und mit blauen Tischdecken bedeckt. Am Freitag bauten die Aussteller und Ausstellerinnen von 9 bis 18 Uhr die Krippen auf, danach mussten vom Organisationsteam noch Verschönerungsarbeiten vorgenommen werden, die Absperrungen befestigt und geputzt werden, erzählte der Vorsitzende. Leopold Köber aus Augsburg, der schon öfters teilnahm, zeigt mehrere Alpenländische Krippen aus Naturholz. Robert Ringenberger stellt eine Drehkrippe mit vier Darstellungen aus, seine Söhne Dominik eine orientalische Krippe und Matthias die Verkündigung der Hirten. Aber auch die zweijährige Enkelin Sophia ist schon vertreten und brachte ihre kleine Krippe aus Holz, die sie vor einem Jahr zu Weihnachten erhielt. Mutter Linda stellt eine ganz einfache weiße Krippe mit nur drei Figuren aus.

Der achtjährige Ben Michel aus Kissing baute mit seinem Opa Hubert Steinhart seine Krippe. Petra von Thienen ist mit zwei Krippen aus Kenia, zwei Minikrippen in einer Streichholzschachtel aus Peru und Olivenholzrippen aus Bethlehem vertreten. Diese und weitere Krippen wie eine Spielkrippe aus Holz oder Filz für Kinder seien im Weltladen Mering erhältlich, verriet sie. Gleich vier Krippen stellt Andreas Keber aus Egling aus: das letzte Abendmahl, den Königszug durchs Morgenland. Die Heilige Familie und die Herbergssuche. „Es ist eine hochinteressante Ausstellung. Ich bewundere die Vielfalt der verschiedenen Krippen, die zu sehen sind“, sagte Winfried Mayer. „Eine Krippe ist schöner als die andere“, war von einer Besucherin zu hören.

Der älteste Aussteller ist Werner Jarczyk aus Mering, der eine Alpenländische Krippe mit einem selbst gebauten Stall zeigt. „Im Jahr 2000 fertigte ich den Stall an und besorgte mir die Figuren aus Südtirol auf dem Augsburger Weihnachtsmarkt“, verrät er.. Die Krippensammlerin Erika Young aus Kissing zeigt diesmal eine weiße Krippe mit Figuren aus Porzellan und einigen selbstgestalteten. Die Landschaft mit Bergen und Bäumen malte sie mit Acrylfarben auf eine Leinwand. Auf einem kleinen Tischchen ist ein Krippenbasar aufgebaut, die Figuren können gegen Spende erworben werden.

Die Öffnungszeiten der Krippenausstellung in Mering

Die Krippenausstellung unter dem Titel „Sehen, staunen und erleben!“ im Obergeschoss des Pfarrzentrums Mering ist bis 17. Dezember geöffnet. Am Montag, Donnerstag und Freitag von 16 bis 19 Uhr. Am Samstag, 16. Dezember, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 10 bis 19 Uhr. Die Krippenfreunde bitten um Spenden für das Bürgernetz Mering und die Tafel Mering.