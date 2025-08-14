86-Jähriger schlägt auf Ehefrau ein: Opfer stirbt an den Verletzungen

Die Tat sorgte in Kissing für Bestürzung: Am Freitagmorgen verletzte ein 86-Jähriger seine Ehefrau lebensbedrohlich. Am Donnerstag teilt nun die Polizei traurige Neuigkeiten mit. Das 87-jährige Opfer ist im Krankenhaus an den Verletzungen gestorben.

Der Mann hatte die 87-Jährige Freitagfrüh gegen 5 Uhr in einem Einfamilienhaus geschlagen, sodass sie lebensgefährlich verletzt wurde. Sie wurde vor Ort umgehend medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann befindet sich nun in Haft.

Mann verletzt in Kissing seine Ehefrau lebensbedrohlich

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 86-Jährige am Tag darauf einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Da sich der Mann nach Angaben der Polizei offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hatte, wurde er in eine entsprechende Justizvollzugsanstalt gebracht.

Nach dem Tod der Frau dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg zu den Hintergründen des Tötungsdelikts an. (AZ)