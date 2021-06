Besser Bauen: Wittelsbacher Land prämiert gute Architektur

Nach drei Jahren gibt es wieder den Wettbewerb "Besser Bauen im Wittelsbacher Land". Wer sich daran beteiligen kann und wie das geht.

Den Gestaltungswettbewerb "Besser Bauen im Wittelsbacher Land" veranstaltet der Landkreis Aichach-Friedberg heuer zum fünften Mal. Alle Bauherrinnen und Bauherren sowie die beauftragten Architekten, Planer und Landschaftsplaner, die im Landkreis Aichach-Friedberg, insbesondere in den Jahren 2018 bis 2021, gut gestaltete Gebäude und Außenräume fertiggestellt haben, werden aufgerufen, ihre Projekte im Landratsamt Aichach-Friedberg bei Kreisbaumeister Andres Richter zu melden.

Ziel des Gestaltungswettbewerbes ist es, beispielhaft gestaltete Gebäude und Außenräume auszuzeichnen. Bewertet werden die städtebauliche Einbindung, die Gestaltungsqualität von Gebäude und Außenraum, ökologische Kriterien und die Detailausführung. Ein Preisgericht entscheidet über die Vergabe der Preise und Anerkennungen.

"Besser Bauen im Wittelsbacher Land": So kann man sich bewerben

Wer teilnehmen möchte, wendet sich an das Landratsamt - per Mail gisela.bradl@lra-aic-fdb.de oder telefonisch unter 08251/92-311. Von dort erhält jeder Interessent seine Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen. Die Bewerbungsunterlagen müssen dann bis spätestens Mittwoch, 1. September, beim Landratsamt eingereicht werden. Unser Bild zeigt das Haus Menter in Friedberg, das vom Büro Hicker geplant wurde und beim letzten Durchgang im Jahr 2018 eine Anerkennung erhielt. (AZ)

