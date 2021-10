Aichach-Friedberg

12:55 Uhr

Corona-Ausbruch in Pflegezentrum in Mering: Besuchsverbot verhängt

Plus Im Pflegezentrum der Johanniter in Mering sind zahlreiche Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nun gelten verschärfte Schutzmaßnahmen.

Von Philipp Schröders

Im Pflegezentrum der Johanniter in Mering in der Luitpoldstraße hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte, ergab die letzte Reihentestung, dass von 29 Bewohnerinnen und Bewohnern 14 Tests positiv waren. Zudem sei bei fünf Mitarbeitenden in der Einrichtung und bei einem Mitarbeitenden der angegliederten Tagespflege das Virus festgestellt worden. Des Weiteren wurde auch ein Besucher positiv getestet. Wie das Virus in die Einrichtung, das ehemalige Pflegezentrum Ederer, hineingetragen worden ist, können sich die Johanniter nicht erklären.

