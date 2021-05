Aichach-Friedberg

06.05.2021

Corona und Kälte erschweren Spargelsaison in Aichach-Friedberg

Plus Der April war so kalt wie seit Jahrzehnten nicht und das Coronavirus nimmt auch Einfluss auf die Spargelernte. Was bedeutet das für die Spargelsaison in Aichach-Friedberg?

Von Tatjana Tiefenthal

Aichach-Friedberg ist ein großes Spargelanbaugebiet und der Mai eigentlich die Spargelhochsaison. Doch dieses Jahr betrug die Durchschnittstemperatur im April in Bayern nur sechs Grad, was das Wachstum bremste. Zusätzlich gibt es aufgrund der Pandemie strenge Bundesauflagen für die Ernte. Was bedeutet das für die Landwirte im Landkreis und das Spargelessen zu Hause?

