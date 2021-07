Hass gegen Politiker: Landrat und Grüner aus Aichach-Friedberg attackiert

Plus Politiker in Aichach-Friedberg sind immer häufiger Hasskommentaren und Beleidigungen ausgesetzt. Jüngste Opfer sind Landrat Metzger und Grünen-Chef Lindauer.

Gleich zwei Fälle von Anfeindungen gegen Politiker aus dem Kreis Aichach-Friedberg wurden am Mittwoch publik: Landrat Klaus Metzger ( CSU) hatte einen Mann aus Friedberg angezeigt, der ihn in einer E-Mail als "Nick-Neger" bezeichnet hatte. Und Stefan Lindauer, Kreischef der Grünen, hat auch nach einem Urteil keine Ruhe: Ein Schwulenhasser bedroht ihn weiterhin.