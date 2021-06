Sängerin Katharina Eisenblut aus Dasing: "Nie wieder Reality-Show!"

Plus Katharina Eisenblut nimmt nach "DSDS" auch an der Reality-Show "Die Alm" teil. Eigentlich hat sie aber mit Realityshows abgeschlossen. Kommt sie nach Dasing zurück?

Katharina Eisenblut ist gebürtige Dasingerin. Mit 153.000 Instagram-Followern kann die Sängerin sich Influencerin nennen. Bekannt wurde sie durch ihren Auftritt bei " Deutschland sucht den Superstar", da sie sich mit der Jurorin Maite Kelly anlegte. Nun nimmt sie an der Sendung "Die Alm — Promischweiß und Edelweiß" teil. Die erste Folge wird am Donnerstag, 24. Juni, um 20.15 auf ProSieben ausgestrahlt.