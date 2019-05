12:21 Uhr

BRK-Gemeinschaft bekommt ein neues Boot

Der Freistaat finanziert das neue Rettungsboot für die Kissinger. Bald beginnen die Mitglieder mit dem Wachdienst am Auensee.

Nach zahlreichen gemeisterten Aufgaben der BRK-Gemeinschaft Kissing in den vergangenen Wochen werden die Mitglieder am Samstag, 18. Mai, den fünfmonatigen Wachdienst am Auensee beginnen.

Größte Aufgabe, aber auch bisheriges Highlight war das neue Motorrettungsboot, welches die Ortsgemeinschaft des Bayerischen Roten Kreuzes vom Freistaat Bayern erhalten hat. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagen die Mitglieder. Drei Aktive durften gemeinsam mit der Ortsgruppe Derching das neue Boot in Waging am See in Empfang nehmen. Zuvor galt es aber noch, die bestehende Garage am See für das neue, größere Boot passend im Inneren umzubauen. Denn das Rettungsboot ist nicht das einzige Mittel, mit dem die Mitglieder Verunglückten zur Hilfe eilen können. Auch Rettungsbretter oder Schwimmbojen müssen griffbereit untergebracht sein, um im Einsatz keine Minute zu verlieren.

Ab Mai bis einschließlich September sind die Kissinger BRK-Mitglieder an jedem Feiertag und den Wochenenden mit ausschließlich ehrenamtlichen Helfern am Auensee im Einsatz, um Wachdienst zu leisten.

Themen Folgen