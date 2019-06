vor 38 Min.

Benefizturnier der Friedberger Allgemeinen bleibt im Aufschwung

18000 Euro: So viel Geld floss noch bei keiner der vorigen acht Auflagen der Friedberger Allgemeine Open an die Kartei der Not. Die Teilnehmer spenden nicht nur, sie haben auch die Chance, selbst etwas zu gewinnen: In diesem Jahr einen Segeltörn und einen Aufenthalt in einem Golf-Resort im Burgenland. Für das kommende Jahr ist die Wiederholung des Turniers geplant.

Bei den Friedberger Allgemeine Open kamen schon fast 100.000 Euro für die Kartei der Not zusammen. 80 Teilnehmer spielen diesmal Golf unter blauem Himmel.

Von Tom Trilges

80 Hektar misst die Golfanlage in Tegernbach, doch an diesem Samstag bei 30 Grad und pausenlosem Sonnenschein ist ein Fleck besonders beliebt: Die Verpflegungsstation nach Bahn drei.

Friedberger Allgemeine Open: Alle Einnahmen an die Kartei der Not

Mitarbeiterinnen des Allegria Resort Stegersbach aus dem Burgenland bieten Wasser, Weißwein, Obst und Brettljausen an. Zudem wartet an der Station die Chance auf eine Flasche Champagner beim Spiel „Chip the Champ“. Dabei muss man es „nur“ schaffen, einen Korken aus einigen Metern Entfernung in ein aufgestelltes Netz zu schlagen. Der Einsatz beträgt zehn Euro. Er kommt wie das Startgeld, Spenden und Sponsorengelder vollständig der Kartei der Not zugute, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Bei „Chip the Champ“ geht es um eine Flasche Champagner. 15 Spieler waren bei dem Spiel erfolgreich.

Was für Laien wie eine aussichtslose Herausforderung aussieht, schaffen letztlich 15 Könner. Ein paar Minuten Auszeit, dann ziehen die Golfer weiter – fast alle mit einer Kappe auf dem Kopf und reichlich Sonnencreme in der Tasche.

Teilnehmer kommen immer wieder nach Tegernbach

Zur Stärkung zwischendurch ist der Flight von Gabriele Maurer noch nicht vorgedrungen. Maurer spielt bei den Friedberger Allgemeine Open mit ihrem Mann sowie einem Bekannten und dessen Tochter – zum mittlerweile dritten Mal. „Es ist eine tolle Sache, wie Urlaub. Der Platz ist wunderbar, die Leute freundlich und es ist uns eine Freude, damit Gutes tun zu können“, sagt sie.

„Man kann sich hier dermaßen entspannen, das ist einmalig.“ Maurer geht nach einem Schlag über Par in Richtung zweiter Bahn. „Wissen Sie was: Ich habe heute zum ersten Mal überhaupt ein fünfblättriges Kleeblatt gefunden. Der Tag kann nur gut werden.“

Stefan Bitztl ist beim Benefizturnier der Chef auf dem Golfplatz

Wenig später im Golfkart mit Marshall Stephan Bitzl: Der schlanke Mann im türkisen Poloshirt und mit der roten Kappe kennt den Platz wie wenige andere. „Was ist denn mit dem Kirschbaum? Das war gestern noch nicht.“ Er deutet auf hängende Äste und den morschen Stamm.

Bitzl fährt weiter. „Das Wetter heute ist noch erträglich. Nur hinten in der Senke wird es kritisch, da geht kein bisschen Wind.“ Bitzl hält an der Verpflegungsstation. „Fehlt etwas?“, fragt er die Damen dort. Es fehlt Wein. Bitzl verschwindet schnell am Horizont auf der scheinbar endlosen Rasenfläche.

Die Golfanlage Tegernbach liegt knapp 20 Autominuten von der Friedberger Innenstadt entfernt im Landkreis Fürstenfeldbruck. Bereits zum neunten Mal fanden auf dem Gelände die Friedberger Allgemeine Open statt.

Friedberger Allgemeine Open: Zweierteams treten an

Der Flight von Marlies Bretthauer, Jutta Wiegleb, Hans-Peter Igel und Gabriele Herb befindet sich gerade an Bahn drei. „So ein Käse, voll in den Boden“, ärgert sich sich Bretthauer nach einem misslungenen Schlag. Die Meringerin Wiegleb geht auf die Friedbergerin Bretthauer zu und sagt: „Maries, du sollst mir doch nicht alles nachmachen.“ Beide müssen lachen. Der nächste Versuch von Bretthauer gelingt. Kurzer Jubel, dann kehrt wieder Stille ein. Man kann die leichten Windböen hören. Sonst nichts.

Alle Teilnehmer des Benefizturniers sind zu viert unterwegs, wobei die Golfer für die Wertung in Zweierteams unterteilt werden. Nur das bessere Ergebnis an jedem Loch zählt. Um 9.30 Uhr gehen die ersten Starter auf den Kurs, gegen 16 Uhr kehren die letzten Teilnehmer ins Klubhaus zurück.

Beim Benefizturnier stehen Spaß und der gute Zweck im Vordergrund

Angela Weiser, ihr Mann Johann sowie das Ehepaar Gabriele und Ferdinand Maier haben es fast geschafft. An Bahn 17 setzt Angela Weiser einen Schlag ins Biotop. Ihr Mann Johann meint: „Das ist reine Kopfsache. Hast du da grüne Wiese vor dir, passiert das nicht.“ Die Weisers und die Maiers spielen seit Jahren zusammen Golf. „Das Zählen steht schon lange nicht mehr im Vordergrund“, erzählt Ferdinand Maier. „An ein paar tolle Schläge denkt man noch lange. Um das Gefühl geht es, nicht darum zu gewinnen“, pflichtet ihm Johann Weiser bei.

Eine Priese Gelassenheit und Humor können auf der Runde über den Golfplatz nicht schaden, wie Gabriele Maier beweist: An der letzten Bahn landet ihr Ball im Gebüsch. „17 Löcher hat er gehalten, jetzt habe ich ihn halt entsorgt“, kommentiert sie. Ihr Mann schafft ein Par zum Abschluss. Die Ehepaare nehmen auf der Terrasse Platz und kühlen sich mit Getränken ab.

Rekordsumme für Kartei der Not bei Friedberger Allgemeine Open

Ab 18.30 Uhr stehen in Klubhaus und Wintergarten an liebevoll eingedeckten Tischen erst ein Champagner-Empfang und dann vier Gänge auf dem Programm. Als Hauptgericht werden geschmortes Hähnchen und Rosmarinkartoffeln serviert, vorher unter anderem Salat mit Bresaola und Parmesan-Suppe.

Gabriele Maurers Prophezeiung bewahrheitet sich, es wird tatsächlich ein guter Tag: 18.000 Euro bringt das Turnier für die Kartei der Not ein, so viel wie noch nie. Insgesamt kamen damit in neun Auflagen beinahe 100.000 Euro zusammen.

Iris Trinker (Golfclub Tegernbach) und Thomas Goßner (Friedberger Allgemeine) danken den Sponsoren für ihr Engagement.

Grund zur Freude haben am Ende auch noch Stefan Ploner und Josefa van den Kerkhoff: Sie gewinnen bei den Verlosungen. Eigentlich hat van den Kerkhoff einen Golf-Kurztrip ins Allegria Resort Stegersbach ergattert und Ploner einen Segeltörn mit der „Eye of the Wind“. Die beiden tauschen allerdings, da Ploners Lebensgefährtin nicht seefest ist.

Die wichtigsten Golfbegriffe:

Grün Der hellgrüne, sehr flach gemähte Rasen rund um das Loch.

Fairway Die große Rasenfläche zwischen Grün und Abschlag. Hier steht die Wiese etwas höher.

Chippen Den Ball mit einem kleinen Schlag vom Fairway auf das Grün befördern.

Flight Eine Spielergruppe, die gemeinsam über den Platz geht.

Marshall Das Aushängeschild der Golfanlage. Er übernimmt die Aufgabe eines Spielassistenten und ist für Erste-Hilfe-Leistungen zuständig, falls erforderlich. Der Marshall sorgt für einen zügigen Spielfluss und darf Platzverweise aussprechen.

Par Dieser Wert steht für die Anzahl an Schlägen, die ein guter Spieler mit Handicap 0 durchschnittlich benötigt, um den Ball vom Abschlag in das Loch zu spielen. Ein Schlag weniger als Par ist übrigens ein Birdie – „Vögelchen“. Bei einem Schlag über Par erzielt der Spieler einen Bogey. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff noch synonym zum Wort Par verwendet.

Ergebnisse der Friedberger Allgemeine Open 2019:

Brutto 1. Parwis Yadegari und Arthur Stern, 2. Lena Marie und Manfred Jung, alle GC Tegernbach

Nettoklasse A 1. Günter und Dagmar Rebernig-St., GC Tegernbach, 2. Andrea Guckert, GC Tegernbach, und Harald Pröll, GC Gersth.

Nettoklasse B 1. Anton und Marianne Schweyer, GC Tegernbach, 2. Thomas Goßner, GC Oberstaufen-Steibis, und Joachim Maas, GC Tegernbach

Nettoklasse C 1. Jutta Pfaffinger und Melanie Lachmuth, GC Tegernbach, 2. Andreas Kleingütl, GC Tegernbach, und Alexander Kleingütl, Sportanlage Fleesensee

Nearest to the Pin Herren Marlon Kaband, GC Tegernbach (4,28 Meter)

Nearest to the Pin Damen Josefa van den Kerkhoff, GC Tegernbach (1 Meter)

Longest Drive Herren Thomas Müller, GC Tegernb. (208 Meter)

Longest Drive Damen Dagmar Rebernig-Staiger, GC Tegernbach (171 Meter)

Schauen Sie sich unsere Bildergalerie zum Benefizturnier in Tegernbach an: Friedberger Allgemeine Open zugunsten der Kartei der Not 2019

Themen Folgen