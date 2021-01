07:00 Uhr

Die Jumpinos aus Friedberg kommen im Fernsehen

Plus Die Springerinnen des TSV Friedberg hatten einen Auftritt bei der berühmten Kinder-Quizshow "1, 2 oder 3" im Fernsehen. Was die Mädchen dort erlebt haben.

Von Chiara Ferner

Ein Auftritt im Fernsehen ist für die Jumpinos nichts Neues, schon einige Male wurden die Shows der Rope-Skipperinnen des TSV Friedberg übertragen. Trotzdem ist es für sie jedes Mal wieder aufregend, vor der Kamera zu stehen. So war es auch bei ihrem Gastauftritt in der Kinder-Quizsendung 1, 2 oder 3, die demnächst zu sehen ist. Die Jumpinos waren eingeladen, anlässlich einer thematisch passenden Frage eine Show zu zeigen – auf der berühmten Bühne.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Episoden mit nur wenig Publikum und unter strengen Hygienevorschriften gedreht. Trotzdem durften vier der Jumpinos im Oktober letzten Jahres Fernsehluft schnuppern. Die Vorbereitungen inklusive Generalprobe begannen bereits am Vormittag in einem Studio der Bavaria Filmstudios in München.

Rope-Skipperinnen aus Friedberg schauen hinter die TV-Kulissen

Für die Rope-Skipper war es interessant, einen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen und den Fernsehalltag live mitzuerleben. Nicht einmal um das Make-up mussten sie sich selbst kümmern.

Als alle Vorbereitungen abgeschlossen waren, begann die Crew mit dem Dreh, und die Jumpinos machten sich bereit für ihren Auftritt. Sie hatten eigens dafür etwas Neues zusammengestellt. Nach der fast fehlerfreien Show stellte Elton ihnen noch einige Fragen, zu den verschieden Seilarten, Sprüngen und Wettkämpfen. Die Antworten dazu gaben die Mädels nicht spontan, denn es wurde im Voraus in Zusammenarbeit mit der Trainerin eine Art Drehbuch erstellt.

Die Jumpinos, die Rope-Skipperinnen des TSV Friedberg, traten sogar vor 10.000 Zuschauern in der Münchner Olympiahalle beim Feuerwerk der Turnkunst auf. Bild: Anette Degen (Archivfoto)

Natürlich gab es auch eine passende Frage zum Thema Rope Skipping, die die Kinder beantworten sollten. Wer diese Frage und den Auftritt der Jumpinos sehen möchte, sollte sich folgende Termine notieren: Am 10. Januar wird die Folge zum ersten Mal ausgestrahlt, und zwar um 17 Uhr auf KIKA. Im ZDF sind die Jumpinos dann am 17. Januar um 7.55 Uhr noch einmal zu sehen.

Friedberger Jumpinos: Moderator Elton nennt sie "meine Mädels"

Nach dem Dreh hatten die Jumpinos die Gelegenheit, persönlich mit Elton zu sprechen, Fotos zu machen und sich Autogramme zu holen. Für Trainerin Sabrina Amler war dies ein besonderer Moment: Vor über zehn Jahren hatte sie Elton bereits schon einmal getroffen. Im Jahr 2009 nahmen die Jumpinos an der ProSieben Sendung „Germany´s next Showstar“ teil, damals natürlich noch in einer anderen Zusammensetzung. Elton saß in der Jury und setzte besondere Hoffnung in die Jumpinos, die es tatsächlich bis ins Halbfinale schafften. Er nannte sie sogar „meine Mädels“. Als Sabrina Amler dieses Ereignis vor über einem Jahrzehnt ansprach, konnte sich Elton tatsächlich noch an seine erste Begegnung mit den Jumpinos erinnern.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen