Auto bei Herrgottsruh gerammt

An der Wallfahrtskirche Herrgottruh in Friedberg wird ein Auto angefahren, der Unfallverursacher verschwindet, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

An der Kirche Herrgottsruh in Friedberg wurde am Sonntag ein geparktes Auto demoliert. Der Audi Q3 stand auf dem Parkplatz an der Kirche und wurde zwischen 10 Uhr und 11 Uhr vorne rechts beschädigt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro, um den sich der Unfallverursacher aber nicht kümmerte. Der Unbekannte fuhr einfach weiter. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Hinweise entgegen. (AZ)