Das schlechte Wetter bremst den Umbau der Bahnhofstraße in Friedberg aus

Plus Die Bahnhofstraße ist Friedberg größtes Straßenbauprojekt. Der Leiter der Tiefbauabteilung erklärt, wie es abläuft und warum dort an manchen Tagen niemand arbeitet.

Ein typischer Nachmittag im August 2021. Nieselregen, Matschwetter. Moritz Ladwig steht mit einem Regenschirm auf Friedbergs aktuell größter Straßenbaustelle. Der Leiter der städtischen Tiefbauabteilung ist alles andere als glücklich darüber, wie stark das schlechte Wetter die Arbeiten an der Bahnhofstraße verzögert. Trotzdem ist er sich sicher, dass der Gesamtzeitplan eingehalten werden kann.