Die Friedberger Minigolfanlage darf wieder öffnen

Zum Ferienbeginn startet die Friedberger Minigolfanlage in die Saison. Auch für Fitnessstudios endet der Lockdown. Jutta Ihle vom Kraftwerk 151 erklärt die Regeln.

Coronabedingt war die Minigolfanlage in der Friedberger Schützenstraße lange Zeit geschlossen. Doch nun ist es so weit: Ab Freitag, 21. Mai, ist der beliebte Freizeitspaß wieder erlaubt – pünktlich zum Ferienauftakt.

„Endlich!“ Mit einem Anruf beim Landratsamt hat Sarina Toth grünes Licht für die Öffnung ihres Minigolfplatzes erhalten. Seit zwei Monaten steht die Betreiberin der Anlage bereit, hat mit ihrer Familie den Platz in Schuss gebracht, musste aber die Saisoneröffnung wegen der behördlichen Vorgaben aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschieben. Genau wie im vergangenen Jahr – und nun darf sie exakt am selben Tag wie 2020 öffnen.

Sarina Toth in der Minigolfanlage in Friedberg. Foto: Dagmar Weindl

„Der Minigolfplatz hat gerade im Frühjahr für sehr viele Menschen eine große Anziehungskraft, aber natürlich mussten wir uns an die behördliche Anweisung halten und wir sehen auch die große Verantwortung für die Gesundheit unserer eigenen Familie und die der Menschen, die hier ihre Freizeit verbringen“, erklärt Sarina Toth. Schon deshalb legt die Gesundheits- und Kinderkrankenschwester, die die Anlage gegenüber dem Restaurant Schillers nebenberuflich betreibt, großen Wert auf Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen.

Sofern das Wetter mitspielt, wäre das Ferienprogramm also gesichert. Der Platz hat bei trockener Witterung jeweils von Freitag bis Sonntag sowie an Ferien- und Feiertagen ab 13 bis 17 Uhr geöffnet. Wie überall gelten auch beim Minigolf Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen.

Diese Corona-Regeln gelten 2021 in der Minigolfanlage Friedberg

Dazu gehören die nötigen Abstände und auch, dass auf jeder Bahn nur eine Gruppe von höchstens fünf Personen aus maximal zwei Haushalten spielen darf, Kinder unter 14 werden dabei nicht mitgezählt. Ansammlungen von Personen vor und auf dem Gelände sind nicht erlaubt, deshalb ist der Wechsel zur nächsten Bahn nur möglich, wenn diese frei ist. Alle Schläger, Bälle und Kugelschreiber werden vor jeder Vergabe desinfiziert. Eine FFP2-Maske ist nur beim Betreten der Anlage bzw. bei der Ausleihe und Rückgabe von Schlägern und Bällen nötig.

„Auch wenn es noch gewisse Einschränkungen gibt, sind wir doch sehr froh, dass wir mit der Öffnung des Platzes jetzt etwas zum Freizeitvergnügen beitragen können“, erklärt Toth. Wer Fragen hat, kann sich bei ihr unter der Telefonnummer 0176/25484295 melden.

Jutta Ihle und Ersin Alcen im Fitnessstudio Kraftwerk 151. Foto: Ute Krogull

Auch Fitnessstudios dürfen ab Freitag wieder öffnen. Unter dem Motto „Click & Fit“ kann dann mit negativem Corona-Test und Termin wieder Sport getrieben werden. Zusätzlich besteht Maskenpflicht, allerdings nicht beim Training am Gerät. Um öffnen zu dürfen, benötigen die Betreiber der Fitnessstudios ein vom Landratsamt genehmigtes Hygienekonzept. Dieses muss Pläne zur Einhaltung der Abstandspflicht und ein Lüftungskonzept beinhalten.

So läuft ab Freitag der Betrieb in Fitnesstudios in Aichach-Friedberg

Jutta Ihle, die Geschäftsführerin des Fitnessstudios Kraftwerk 151 in Friedberg, befindet sich mitten in der Vorbereitung zur Öffnung. Allerdings ist sie sich unsicher, wie viele Leute die Möglichkeit wahrnehmen werden. „Wir hoffen, dass viele Menschen kommen, aber es ist sehr schwer abzuschätzen“, sagt Ihle. Maximal 32 Personen dürfen gleichzeitig in ihr Studio. Im Kraftwerk 151 an der Aichacher Straße ist die Terminbuchung ab Donnerstag, 20. Mai möglich.

Lesen Sie dazu auch: