Friedberg

18:28 Uhr

Die Rehkitz-Retter: Mit Drohnen gegen die Gefahr von Mähdreschern

Plus Mähdrescher können Kitze schwer verletzen oder sogar töten. Das Ehepaar Kuhn versucht, sie mit Drohnen davor zu retten. In Wulfertshausen gab es dabei ein unerwartetes Problem.

Von Nikolai Röhrich

Rehkitze mit abgeschnittenen Beinen, schweren Wunden oder gar tote Tiere: das wollte der Wulfertshauser Landwirt Peter Wolf beim Mähen vermeiden. Daher bat er die Drohnenpilotin Jasmin Kuhn mit ihrer fliegenden Wärmebildkamera um Hilfe. Und tatsächlich spürte sie ein Kitz im Feld auf. In zwei verkeilten Wäschekörben wurde es am Waldrand in Sicherheit gebracht. Doch als dann die Mäharbeiten beginnen sollten, war das Tier plötzlich aus den Körben verschwunden.

