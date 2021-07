Finden in Friedberg bald wieder Flohmärkte statt?

Plus In Bayern dürfen wieder Flohmärkte stattfinden. Allerdings sind die Auflagen umständlich, und die Veranstalter sind für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen verantwortlich.

In Bayern sind wieder "Märkte zum Warenverkauf unter freiem Himmel" erlaubt. Darunter fallen Kunst- und Handwerkermärkte, Flohmärkte und Bauernmärkte. Allerdings sind die geltenden Auflagen auf Märkten schwierig umsetzbar.