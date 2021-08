Friedberger Autorin Heidemarie Brosche gibt Tipps für gestresste Eltern

Plus Heidemarie Brosche hat ein neues Buch verfasst, in dem jahrzehntelange Erfahrung als Mutter und Pädagogin steckt.

Geschwisterstreit, Schulprobleme, Wutanfälle - wie sollen gestresste Eltern auf solche Herausforderungen in der Erziehung am besten reagieren? Ein kleines Anti-Stress-Paket für alle genervten Mütter und Väter hat die Autorin Heidemarie Brosche geschnürt.