Friedberg

vor 1 Min.

Hornkonzert in Friedberg: Endlich wieder mit Publikum

Am Pfingstmontag fand das Abschlusskonzert des Festivals Carnaval du Cor mit 200 Zuschauern auf dem Schulhof der Theresia-Gerhardinger-Grundschule statt.

Plus Am Pfingstmontag fand in Friedberg das Hornkonzert statt. Wegen der Testpflicht wurde eine Pop-up-Teststation errichtet. Ein Konzert mit Publikum: Wie lief das?

Von Tatjana Tiefenthal

Ein Konzert mit Publikum statt Livestream. Viele Friedberger und auch die Hornisten, die am Montag gespielt haben, mussten lange darauf warten. Trotz Corona eine Veranstaltung mit Publikum zu organisieren, bedeutet für alle Beteiligten einen erhöhten Aufwand. Doch wegen des wechselhaften Wetters war bis zum Schluss das Stattfinden nicht gesichert. Trotz Testpflicht war das Konzert gut besucht.

