Friedberg/Merching/Althegnenberg

05:58 Uhr

So gelingen Stromerzeugung und Lebensmittelanbau auf einer Fläche

Plus So einfach wie genial: Ein Projekt von Raphael Gaag aus Merching und BOS-Lehrer Thomas Rebitzer bringt beide Nutzungen zusammen.

Von Brigitte Glas

Erneuerbare Energien brau­chen Platz. Dieser fehlt in der Folge dann in der Landwirtschaft für die Lebensmittelprodukti­on. Raphael Gaag aus Mer­ching hat als Schüler der Berufli­chen Oberschule (BOS) Fried­berg, in einer Projektgruppe um Lehrer Thomas Rebitzer, eine Idee entwickelt, die beides ver­bin­det. Seine in Deutschland bisher einzige Agro-Fotovoltaik-Anlage wurde jetzt mit dem Bürger-Ener­giepreis des Bayernwerks ausge­zeichnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen