Ursula Krütt-Bockemühl wollte nicht "die Exotin mit dem Sauerstofftank" sein

Trotz ihrer schweren Krankheit setzt sich Ursula Krütt-Bockemühl für andere ein. Dieses Engagement rettete ihr Leben. Nun erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.

Als ihr vor 21 Jahren aufgrund ihrer chronischen Lungenkrankheit zusätzlicher, hochkonzentrierter Sauerstoff verschrieben wurde, fühlte sich Ursula Krütt-Bockemühl allein gelassen. Mit ihrem Sauerstoffgerät hatte sie den Eindruck, eine Exotin zu sein. "Zu dem Zeitpunkt hat man noch nie auf der Straße oder sonst irgendwo einen Sauerstoffpatienten gesehen", erzählt die Stätzlingerin. Aus ihrem Bedürfnis, sich über ihre Sauerstofftherapie schlau zu machen und sich mit anderen Patienten zu vernetzen, wurde mit der Augsburger Ortsgruppe der deutschen Sauerstoff- und Beatmungsliga weit mehr als nur eine Selbsthilfegruppe. Für ihr Engagement erhielt sie nun das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Engagement erhält die Lebenskraft der Sauerstoffpatientin

Vor über 30 Jahren die Diagnose Bronchiektasen (sackförmige Ausweitungen der Bronchien in den Lungen), Sauerstoffpatientin seit 2000, dialysepflichtig seit 2011: Ursula Krütt-Bockemühl wirkt trotz allem im Gespräch nicht wie eine schwerkranke Frau. Was ihr Kraft gibt, ist anderen Patienten und Patientinnen, die auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen sind, Orientierung in schweren Zeiten zu bieten. Sie berät, hält Vorträge, erarbeitet Ausbildungskonzepte für Sauerstoff-Fachkräfte und leitete die Fachzeitschrift O2-Report. Und sie macht Mut, auch mit einem Sauerstoffgerät ein normales Leben zu führen, vor die Tür zu gehen, zu reisen. "So bin ich unterwegs und gefordert und habe einen ausgefüllten Tagesablauf, was meiner Psyche und meiner Gesundheit gut tut", sagt die Endsechszigerin.

Ursula Krütt-Bockemühl aus Stätzling erhielt das Bundesverdienstkreuz von Regierungspräsident Dr. Erwin Lohner. Foto: Regierung von Schwaben

Nachdem sie zur Sauerstoffpatienten wurde, suchte die gebürtige Kölnerin einen Weg, um mit anderen Betroffenen in Kontakt zu treten. Über ihren Lungenfacharzt Dr. Andreas Hellmann, die Medien und die Augsburger Lungenpraxis startete sie ins Blaue hinein einen Aufruf. "Wir haben in einem Hotel einen Raum gemietet – alles auf gut Glück – und dann haben wir da gestanden und gewartet, wie viele kommen. Und die Leute kamen und kamen und kamen", erzählt Krütt-Bockemühl.

Zum Schluss seien es 75 Patienten gewesen, die ihrem Aufruf gefolgt sind. Überrascht von der großen Zahl habe sie in die Runde gefragt: "Wo sind Sie denn sonst alle?" Mittlerweile sei ihre Frage zum geflügelten Satz geworden, berichtet die Stätzlingerin.

Sauerstoffpatientin: "Das sind Probleme des Alltags, die man lösen kann"

Mit Hilfe ihres Lungenfacharztes gründete Krütt-Bockemühl die Augsburger, die Landsberger und die Lindauer Gruppe der Deutschen Sauerstoff- und Beatmungs-Liga LOT. Der Verein veranstaltet regelmäßige Treffen mit immer mehr Teilnehmern und Teilnehmerinnen und in immer größeren Räumlichkeiten. Dabei geht es vor allem um die alltäglichen Probleme von Sauerstoffpatienten: Wofür zahlen die Krankenkassen? Welches Sauerstoffgerät ist am besten geeignet? Wie in den Urlaub fahren?

"Das sind Probleme des Alltags, die man lösen kann. Dabei ist der Austausch aber sehr wichtig", so Urusla Krütt-Bockemühl, in Sauerstoffpatienten-Kreisen mittlerweile bekannt als "UKB". "Manche Patienten wissen beispielsweise nicht, dass gesetzlich Versicherte sich die Stromkosten ihrer Sauerstoffgeräte erstatten lassen können", berichtet die Stätzlingerin. "Das sagt einem ja keiner – und die Krankenkassen erst recht nicht."

"Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich auch nicht mehr"

Besonders stolz ist Krütt-Bockemühl darauf, anderen Betroffenen den Mut gegeben zu haben, wieder vor die Tür zu gehen: "Mir ist aufgefallen, dass die Menschen nicht mehr rausgingen, aus Angst, dass ihnen der Sauerstoff ausgeht. Wir haben dann angefangen, gemeinsame Fahrten an den Ammersee anzubieten. Irgendwann hatten wir so viele Anmeldungen, dass wir mit dem Bus runtergefahren sind. Da brauchte keiner Angst zu haben, denn wir hatten einen Sauerstofftank dabei", erzählt Krütt-Bockemühl.

Natürlich sei sie in ihrem Alltag und in ihrem Engagement von ihren Krankheiten eingeschränkt, sagt Krütt-Bockemühl. "Aber auf dem Sofa zu sitzen und sich zu ärgern, wenn eine Fliege an der Wand sitzt, ist falsch." Anderen ein offenes Ohr zu schenken und sich mit ihrer Krankheit auseinanderzusetzen ist für Krütt-Bockemühl deshalb neben der Sauerstofftherapie und der Dialyse wie eine „dritte lebensbegleitende Therapie“, sagt sie. "Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich auch nicht mehr. Man muss sich auch Ziele setzen, der Kopf muss beschäftigt bleiben."

Ursula Krütt-Bockemühl berät unverbindlich per E-Mail unter augsburg@sauerstoffliga.de