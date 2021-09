Verschwundene Kugel im Schlosspark ist wieder aufgetaucht

Plus Seit Monaten sind Frosch und Kugel des Kunstwerks "Küssen verboten" im Schlosspark verschwunden. Nun ist ein Teil wieder da - im Wortsinn "aufgetaucht".

Eine freudige Überraschung überbrachte der Leiter des städtischen Baubetriebshofs, Willi Erhard, der Kulturabteilung der Stadt Friedberg: Die zum Kunstwerk "Küssen verboten" gehörende Bronzekugel im Schlossweiher, die seit Ende Februar verschwunden war, wurde nach langer Suche entdeckt. Wie kam es dazu?