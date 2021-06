Vor der Stefanskirche entsteht eine Skulptur von Holzschnitzkünstler Stefan Bauer

Plus Die Eschen vor der Kirche Sankt Stefan mussten gefällt werden. Holzschnitzkünstler Stefan Bauer schnitzt nun mit einer Kettensäge den heiligen Stephanus in einen der Baumstämme. Wie er dabei vorgeht und wann das Werk betrachtet werden kann.

Die drei Eschen vor der Sankt Stefanskirche in Friedberg-Süd waren von dem Eschentriebsterben befallen und mussten gefällt werden. Aus einem Baumstamm wurde ein Insektenhotel, ein anderer dient als Totholz ebenfalls Insekten als Lebensraum. Aus dem dritten Stamm wird nun eine Holzskulptur, die den heiligen Stephanus im Sitzen zeigen soll. Doch eine solche Figur ist schwierig zu gestalten.