Warum die Stadt Friedberg sich mit der Energiewende schwer tut

Plus 30 Prozent des Stroms kommen aus erneuerbaren Energien. Trotzdem wird Friedberg noch viel investieren müssen. Und Geld ist nicht das einzige Problem.

Auf dem Weg zur Energiewende wartet auf die Stadt Friedberg noch viel Arbeit. Das zeigte sich, als sich der Umweltausschuss den städtischen Energiebericht 2020 und den Energienutzungsbericht des Landkreises erläutern ließ.