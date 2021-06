Friedberg

vor 32 Min.

Wieder Ärger an Friedberger Spielplatz weil Jugendliche randalieren

Plus Um den Spielplatz im Schlosspark gibt es bereits seit dem vergangenen Jahr Ärger. Anwohner beschweren sich auch über Heranwachsende, die sie provozieren.

Von Nikolai Röhrich

Der Anwohner der Schützenstraße steht unter Dauerstress: "Wann immer es geht, verbringen wir unsere Zeit weg von Zuhause", sagt der Mann, der nach all den Streitereien um den umgebauten Spielplatz im Friedberger Schlosspark nicht mit seinem Namen genannt werden möchte. Untertags lärmten Kinder auf dem Spielplatz, später kämen Jugendliche, die die Anwohner absichtlich mit Krach belästigen, beleidigen und ihre Häuser mit Unrat bewerfen. Der Friedberger Polizeiinspektion ist das Treiben im Schlosspark bekannt, und auch die Stadt will hart durchgreifen, sofern sich an den Zuständen nichts ändert.

Themen folgen