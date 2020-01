11:47 Uhr

Graffitis an Weihnachtsmarktständen und Wohnhaus

Noch mehr Schäden durch Sprühereien in Friedberg sind jetzt bekannt geworden.

Eine regelrechte Serie an Graffiti-Sprühereien meldete kürzlich die Friedberger Polizei (wir berichteten). Nun wurden noch weitere Schäden bekannt. Unbekannte Täter haben demnach im Tatzeitraum zwischen dem 23. und 30. Dezember zwei Stände des Friedberger Christkindlmarktes mit weißer Farbe beschmiert. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Außerdem wurde im gleichen Tatzeitraum die Hauswand eines Wohnanwesens an der Stadtmauer mit schwarzer Farbe beschmiert. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Um Hinweise bittet die Polizei Friedberg unter Tel. 0821/323-1710.

