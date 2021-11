Hofer Kipferlmarkt und HHK-Weihnacht abgesagt

Wegen der Corona-Auflagen werden aktuell viele der kleineren Adventsmärkte im Landkreissüden abgesagt - wie der Hofer Kipferlmarkt und die HHK-Weihnacht.

Die sonst so gesellige Adventszeit wird heuer im Landkreissüden tatsächlich eine ziemlich stade Zeit. Nach den großen Weihnachtsmärkten in der Region wie der Mergenthauer Waldweihnacht und zuletzt dem Friedberger Advent, werden nun auch viele der kleineren Märkte abgesagt.

Das betrifft unter anderem den Kipferlmarkt in Hofhegnenberg. Damit findet dieser bereits zum zweiten Mal in Folge aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. Die karitative Vorweihnachtsveranstaltung steht traditionell immer am zweiten Adventswochenende im malerischen Schloss Hofhegnenberg auf dem Terminplan. Die Gemeinde Steindorf, Schlossherr Peter Löw und weitere Beteiligte verzichten nun jedoch auf den kleinen, aber feinen Adventsmarkt für den guten Zweck.

Alle hoffen, den Schlosshof im kommenden Jahr am zweiten Adventswochenende wieder für die Besucher öffnen zu können. „Laut Staatsregierung sollen ja Weihnachtsmärkte weitgehend ohne Einschränkungen möglich sein, betrachtet man jedoch die Vorgaben im Detail, ist dies jedoch nicht so“, sagt Bürgermeister Paul Wecker.

HHK Kissing bittet um Verständnis für kurzfristige Absage

Ein fester Termin im Kissinger Gemeindeleben ist der kleine Markt, den der Gewerbeverband Handel Handwerk Kissing (HHK) an einem der Adventswochenenden veranstaltet. Heuer hätte dieser vom 26. bis 18. November stattfinden sollen. Doch schweren Herzens sagen auch die Veranstalter in Kissing ab. Der Verein sehe sich gegenüber den Bürgern und den Ausstellern in der moralischen Pflicht, die aktuelle Pandemielage heute wie in 16 Tagen einzuschätzen und abzuwägen, was sinnvoll und richtig ist, heißt es dazu. „Zudem können wir das geforderte Hygienekonzept weder liefern noch umsetzen. Aus diesem Grund sind wir heute zum Entschluss gekommen, den Weihnachtsmarkt abzusagen.“, begründet der Verband HHK weiter und bittet um Verständnis für die kurzfristige Absage.

Ähnlich sieht es in Mering aus. Für den beliebten Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz wäre es zu schwierig, die Corona-Auflagen einzuhalten. Hoffnung besteht jedoch noch für den Winterzauber auf dem weitläufigen Badanger-Gelände, den Organisator Acky Resch als Ersatz auf die Beine stellen möchte.