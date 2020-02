Kirche reißt Kindergarten in St. Afra ab und baut einen neuen

Plus Bis zu 125 Plätze statt bisher 80 könnten in Mering-St. Afra dann zur Verfügung stehen. Der Markt Mering fordert jedoch ein flexibleres Konzept.

Ein massiver Engpass herrschte im vergangenen Jahr bei den Kinderbetreuungsplätzen. Deswegen erweitert der Markt Mering seine Einrichtung am Kapellenberg und die evangelische Kirche eröffnet einen Waldkindergarten. Auch die katholische Kirche will einen Beitrag dazu leisten, die Lücke zu schließen. Sie plant, ihren Kindergarten in St. Afra abzureißen und größer neu zu bauen.

Bisher ist der Kindergarten auf 80 Kinder ausgelegt, wobei mit einer Ausnahmegenehmigung derzeit schon 82 Schützlinge dort betreut werden. In dem geplanten Neubau könnten fünf Gruppen mit bis zu 125 Kindern untergebracht werden. „Wir brauchen für Kinder in Mering Raum“, sagt Pfarrer Thomas Schwartz. Der Kindergarten in St. Afra ist mittlerweile 70 Jahre alt. Das Gebäude genüge den heutigen Ansprüchen nicht mehr und sei an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit. „Im Sommer ist es heiß ohne Ende. Die Räume unterm Dach sind deswegen zeitweise überhaupt nicht verwendbar“, erläutert Schwartz.

Merings neuer Kindergarten soll im September 2022 fertig sein

Deswegen habe man sich gegen einen An- und für einen kompletten Neubau entschieden. Dieser soll auf der jetzigen Spielwiese errichtet werden, sodass in der Bauphase in den alten Räumen der Betrieb weitergehen kann. Wenn alles fertig ist, wird der Altbau abgerissen und macht Platz für eine neue Spielwiese. So sieht die Planung aus. Im Idealfall wäre der neue Kindergarten bis September 2022 fertig. „Das wäre mein Traum“, sagt Schwartz.

Allerdings fehlen dazu noch grundlegende Beschlüsse des Meringer Marktgemeinderates. Dieser befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Vorhaben, erteilte jedoch noch nicht die nötige Bedarfsanerkennung. Wie Bürgermeister Hans-Dieter Kandler erklärte, laufe die Anmeldung in den Betreuungseinrichtungen erst, sodass noch keine genauen Zahlen vorliegen. Zum anderen wies er darauf hin, dass nach derzeitigen Erkenntnissen der Bedarf vor allem für die unter Dreijährigen steige. Deswegen halte er die Aufteilung mit fünf Kindergartengruppen neben der bestehenden zweigruppigen Krippe nicht für so sinnvoll. Der Bürgermeister schlägt stattdessen für den Neubau eine Konzeption als „Haus für Kinder“ vor, in dem flexibel sowohl Kindergarten- als auch Krippengruppen eingerichtet werden können. Das kann sich auch Pfarrer Thomas Schwartz gut vorstellen, wie er gegenüber unserer Zeitung bestätigte.

Bei der Kinderbetreuung in Mering ist keine Entspannung in Sicht

Positive Resonanz für das Vorhaben gab es von den Gemeinderäten. Viele hätten die Bedarfsanerkennung am liebsten gleich erteilt. „Bei der Kinderbetreuung ist keine Entspannung in Sicht. Deswegen sollten wir das möglichst schnell auf den Weg bringen“, sagte etwa Florian Mayer ( CSU) und erhielt breite Zustimmung aus allen Fraktionen. Letzten Endes folgten die Räte jedoch dem Vorschlag des Bürgermeisters, zumindest bis zur Sitzung am 27. Februar zu warten. Bis dahin soll die Konzeption eines Hauses für Kinder mit dem Pfarrer besprochen werden und der Antrag zur Bedarfsanerkennung entsprechend angepasst werden.

Gesprochen werden soll bis dahin auch über die Betriebsvereinbarung. Mering steht hier vor einem Problem. Bislang hat die Kommune bei allen Einrichtungen anderer Träger – mit Ausnahme des Vereins Frohsinn – das Betriebskostendefizit zu 100 Prozent übernommen. Diese Regelung hat die überörtliche Rechnungsprüfung in Anbetracht der schlechten Kassenlage Merings moniert. In nicht öffentlicher Sitzung hat der Meringer Marktgemeinderat deswegen beschlossen, neue Vereinbarungen mit den Trägern anzustreben, die keine vollständige Übernahme des Defizits mehr vorsehen. Daran erinnerte Irmgard Singer-Prochazka (SPD). „Die freien Wohlfahrtsträger sind nicht begeistert. Sie lehnen das ab“, berichtete dazu der Bürgermeister.

Muss Mering das volle Betriebskostendefizit übernehmen?

Nach Ansicht von Erich Lutz (CSU) ist eine entsprechende Neuregelung wegen eines Präzedenzfalles schon zum Scheitern verurteilt: „Grundvoraussetzung für den evangelischen Waldkindergarten war doch, dass wir 100 Prozent übernehmen. Warum soll die katholische Kirche das dann nicht bekommen?“, fragte er.

Am Ende beschloss der Gemeinderat mit 19:1 Stimmen die Konzeption eines Hauses für Kinder weiterzuverfolgen und am 27. Februar die entsprechende Bedarfsanerkennung zu beschließen. Dann sollen auch eine Regelung zum Betriebskostendefizit sowie die Eckpunkte der Bauvereinbarung vorliegen.