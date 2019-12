10:00 Uhr

Kissing: Jazzige Balladen im Relax’t

Matthias Wolff und Klaus Dallmeir interpretieren in Kissing gefühlvolle Songs.

Unter dem Motto „a time for love“ präsentieren der Kissinger Sänger Matthias Wolff und der Augsburger Trompeter Klaus Dallmeir jazzige Balladen. Das vorweihnachtliche Konzert findet am Freitag, 20. Dezember, ab 20.30 Uhr im Relax’ t in der Peterhofstraße 15 in Kissing statt.

Matthias Wolff ist in der Region Augsburg vor allem als Frontmann der Formation „Soulmates“ bekannt. Doch schon als Kind hörte er gerne Ella Fitzgerald oder Frank Sinatra und seit einigen Jahren beschäftigt er sich nun schon intensiver mit dem Jazz.

Besucher können sich im Relax’ t in Kissing auf gefühlvolle Balladen freuen

Klaus Dallmeir Klaus Dallmeir ist 55 Jahre alt und lebt in Augsburg. Er hat zwischenzeitlich zehn Jahre in Berlin gelebt und war dort über fünf Jahre der Nachfolger von Till Brönner im Berlin Jazz Quintett. Von Beruf ist er außerdem gelernter Klavierbaumeister und hat sich nun schon seit ca. zehn Jahren wieder in Augsburg in diesem Bereich selbstständig gemacht.

Beim Proben hatten die beiden Musiker ihre gemeinsame Liebe zu langsamen getragenen Balladen mit viel Tiefe festgestellt, die sie nun bei dem Konzert in Kissing an ihre Zuhörer weitergeben wollen. „Stilistisch besteht das Konzert hauptsächlich aus Jazzballaden und in jedem Set sind ein paar Beatles Nummern zur Farbgebung enthalten“, kündigt Wolff an.

Beginn des Konzerts ist um 20.30 Uhr, Einlass bereits ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch willkommen.

