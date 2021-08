Unfallflucht: Geparkter BMW wird angefahren

Eine Fahrerin oder ein Fahrer touchiert am Dienstagnachmittag im Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug in Kissing. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen.

Eine Fahrerflucht hat die Polizei am Dienstagnachmittag gemeldet. Gegen 15.45 Uhr befuhr ein Unbekannter die Bahnhofstraße in süd-östlicher Fahrtrichtung. Dabei touchierte er beim Vorbeifahren mit seinem Pkw den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Autos.

An dem geparkten grauen BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Von dem Unfallflüchtigen ist bekannt, dass er mit einem grauen Passat unterwegs war.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)