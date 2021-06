Corona wird mehr Folgen haben, als wir denken

Plus Die Menschen in Aichach-Friedberg atmen auf: Endlich wieder Biergarten, Leute treffen, Kinder in die Schule schicken! Doch Corona wird Probleme zurücklassen.

Ein Jahr und drei Monate nach dem ersten Corona-Fall im Landkreis Aichach-Friedberg atmen die Menschen sichtlich auf. Wer durch Aichach oder Friedberg läuft, in Affing oder Mering im Biergarten sitzt, spürt Freude und Erleichterung. Allerdings warnen fast alle, die im Wittelsbacher Land im sozialen Bereich tätig sind, dass mit dem Abflachen der Pandemie viele Probleme an Tageslicht treten werden. Sind wird dafür gerüstet?

